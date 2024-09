Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter Busfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montag fuhr ein noch unbekannter Fahrer eines Reisebusses der Marke MAN gegen 8:15 Uhr entlang der Steubenstraße und bog an einer Kreuzung in die Rottfeldstraße ein. Hierbei wich der Busfahrer einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto aus und touchierte einen Mercedes, welcher verkehrsbedingt auf der linken Fahrspur angehalten hatte. Durch die Kollision wurde der hintere Kotflügel des Mercedes beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Nach dem Zusammenprall verließ der unfallverursachende Busfahrer die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, verfolgte den Busfahrer und wies ihn auf den von ihm verursachten Schaden hin. Ihr gegenüber gab der Busfahrer an, keinen Unfall bemerkt zu haben und kehrte nicht zur Unfallstelle zurück.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder zu dem unbekannten Fahrer mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell