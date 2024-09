Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 22-Jähriger versucht vor der Polizei zu flüchten und springt in Neckar

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag wurde gegen 14:30 Uhr die Polizei verständigt, weil ein Mann auf dem Dach der Bergbahnstation herumturnte. Zuvor soll der 22-Jährige Passanten angepöbelt, einen Treppenzaun aus der Verankerung gehoben und etwas aus einem Auto gestohlen haben. Beim Erblicken der Polizeibeamten ergriff der Mann die Flucht und lief in Richtung Altstadt. Im Bereich der Neckarstaden sprang der Flüchtende auf eine Ladefläche eines verkehrsbedingt haltenden Transporters und fuhr wenige Meter darauf mit. Auf Höhe der "Alten Brücke" lief er dann zum Neckarufer, wo er anfing sich auszuziehen. Danach sprang er ins Wasser und schwamm in Richtung der gegenüberliegenden Neckarseite.

Aufgrund dessen musste der Schiffsverkehr zeitweise angehalten sowie die Feuerwehr, DLRG und der Rettungsdienst alarmiert werden. Eine hinzugezogene Streife konnte den Mann schlussendlich mithilfe eines Polizeibootes zum Ufer bewegen, wo er aus dem Wasser geholt werden konnte. Der Rettungsdienst stellte eine Unterkühlung bei dem 22-Jährigen fest. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Ersten Erkenntnissen zur Folge dürfte der Mann zuvor Drogen konsumiert haben und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, sodass er im weiteren Verlauf in ein psychiatrisches Zentrum gebracht wurde.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

