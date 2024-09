Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Zahlung nicht möglich - Einlieferung JVA

Zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau auf der BAB17 erschien der 30- jährige Pole als Insasse eines Reisebusses. Die Fahndungsüberprüfung im polizeilichen Auskunftssystem ergab zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft München aus dem Jahr 2024 wegen Erschleichen von Leistungen und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Die Option der Zahlung von insgesamt 3.425,50 Euro war ihm aufgrund fehlender Barmittel nicht möglich, so dass er für die nächsten 75 Tage in die JVA Dresden eingeliefert wurde.

