Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Einreiseverbot für Deutschland

Breitenau (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten am 10. September um 00:20 Uhr im Rahmen der Grenzkontrollen einen rumänischen Transporter am Grenzübergang Breitenau. Der 40- jährige rumänische Fahrer wies sich mit einer gültigen Identitätskarte aus. Ein Datenabgleich im polizeilichen Auskunftssystem ergab ein bestehendes Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland, welches durch das Regierungspräsidium Stuttgart verfügt wurde. Aufgrund von mehreren schwerwiegenden Straftaten, wurde im Mai 2022 ein auf 6 Jahre befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen, welches mit seiner Ausreise im September 2024 bis September 2030 gültig ist. Nach erfolgter Bearbeitung, wurde die Person in die Tschechische Republik zurückgewiesen.

