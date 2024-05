Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall an Stoppstelle

Am Donnerstag stießen in Göppingen zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 15.10 Uhr. Ein 51-jähriger Autofahrer war in der Vordere Karlstraße in Richtung Mörikestraße unterwegs. An der Stoppstelle hielt er zunächst an. Beim Anfahren achtete er wohl nicht auf den Verkehr. Denn von links kam eine 34-Jährige mit ihrem Mercedes und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Mazda wird auf 3.500 Euro, den am Mercedes auf 6.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

