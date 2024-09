Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Festnahme eines Sexualtäters mit Auslieferungshaft

Breitenau (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten am 6. September gegen 21:00 Uhr einen Reisebus am Grenzübergang Breitenau auf der A17. Zur Einreisekontrolle wurde ein 33- jähriger Slowake mit seiner gültigen Identitätskarte vorstellig. Eine durchgeführte fahndungsmäßige Überprüfung im polizeilichen Auskunftssystem, ergab eine Ausschreibung des Bundeskriminalamtes zur Festnahme/ Unterbringung wegen sexuellen Übergriffes, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit dem Vermerk, dass die Person in Auslieferungshaft zu nehmen ist. Nach der Vorstellung beim zuständigen Gericht, wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Anschließend erfolgte die Einlieferung in die JVA Dresden. Von da aus wird er nun zeitnah an das ausschreibende Land Großbritannien ausgeliefert, wo ihn eine lebenslange Haftstrafe erwartet.

