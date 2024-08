Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Die nächsten 75 Tage hinter Gitter

Breitenau (ots)

Wie komme ich jetzt schnell an knapp 4.500,- Euro ran? Diese Frage stellte sich ein 32- jähriger tschechischer Staatsbürger. Er war Insasse in einem tschechischen Pkw und erschien am 20. August 2024 in den Morgenstunden zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau/A17. Bei der Fahndungsüberprüfung wurde ersichtlich, dass die Staatsanwaltschaft Ansbach ihn wegen gefährlicher Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben hat. Es gab zwei Optionen, Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 4.586,- Euro oder die nächsten 75 Tage hinter Gitter. Aufgrund der nicht vorhandenen Barmittel, kam nur die zweite Option in Betracht. Der Tscheche wurde anschließend in die JVA Dresden eingeliefert.

