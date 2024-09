Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Pkw gerät in Gegenverkehr

Mutter und Kind verletzt - Sulingen, Zwei auf einem Fahrrad verunfallen ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Pkw gerät in Gegenverkehr / Mutter und Kind verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr in Lemförde, Am Burgraben, wurden eine Pkw-Fahrerin und ihr 5-jähriges Kind leicht verletzt. Ein 88-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Burgraben in Richtung Ernst-August-Straße. In einer Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Pkw einer 29-jährigen Fahrerin. Die 29-Jährige und ihr 5-jähriges Kind wurden zum Glück nur leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Sulingen - Zwei auf einem Fahrrad verunfallen

Ein 13-jähriger Radfahrer und sein 12-jähriger Freund, beide zusammen auf einem Fahrrad, fuhren am Dienstag gegen 18.15 Uhr von einem Parkplatz und wollten die Südstraße überqueren. Sie übersahen dabei den Pkw einer 71-jährigen Fahrerin und beide kollidierten. Die beiden Jungs stürzten und verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst versorgte beide und brachte sie anschließend ins Krankenhaus.

Syke - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine 14-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße Mühlendamm und bog nach rechts in die Straße Herrlichkeit (Bundesstraße 6). Sie übersah dabei die 14-Jährige auf ihrem Pedelec und beide kollidierten. Die 14-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell