POL-DH: POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.09.2024

Wehrbleck - Einbruch in Rohbau

In der Zeit von Donnerstagabend, 26.09.2024, 18:00 Uhr, bis zum Freitagmorgen, 06:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter diverses Elektrowerkzeug und andere Baumaterialien aus einem im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus in Buchhorst. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Sulingen - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss Am frühen Samstagmorgen des 28.09.2024, gegen 3:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des PK Sulingen im Stadtgebiet einen 23-jährigen Sulinger mit seinem Pkw. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte den Konsum von Opiaten, sodass dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf B214 In der Zeit von Donnerstag, 26.09.2024, bis Freitagmorgen, 27.09.2024, wurde auf der B214 in Sulingen an der Abfahrt "Sulingen-Mitte" ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallbeteiligte entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Sulingen 04271/949-0 zu wenden.

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am 26.09.2024, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Lindenstraße in Sulingen ein geparkter Peugeot mutmaßlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber zum verursachenden Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin in Am Freitagvormittag, dem 27.09.2024, ist es in der Langen Straße in Bruchhausen-Vilsen, gegen 11:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Kalletal (NRW) beabsichtigte mit seinem Sattelzug von der Straße "Am Bahnhof" nach links auf die Lange Straße einzufahren und übersah hierbei eine von rechts auf dem Fahrradweg nähernde 59-jährige Fahrradfahrerin aus Bruchhausen-Vilsen. Die Fahrradfahrerin wurde vom Auflieger erfasst und mehrere Meter mitgeschliffen, bis der LKW-Fahrer den Unfall bemerkte und abbremste. Die Fahrradfahrerin wurde nicht von dem Auflieger überrollt, jedoch trotzdem verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Bassum - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin Aufgrund einer Kraftstoffspur kam am Freitag, dem 27.09.2024, gegen 16:30 Uhr, eine 46-jährige Fahrradfahrerin aus Bassum auf der Nordwohlder Dorfstraße zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Die Herkunft der Kraftstoffspur ist nicht bekannt. Zeugen oder Hinweisgeber, die Hinweise zu der Entstehung der Kraftstoffspur im Bereich Bassum/Nordwohlde geben können, werden gebeten, sich unter 04241/971680 bei der Polizei in Bassum zu melden

Syke - Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person In der Grete-Goldschmidt-Straße in Syke ist es am Freitagvormittag, dem 27.09.2024, zu einem Arbeitsunfall gekommen. Beim Entladen von Glaselementen von einem Anhänger, wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Glaselemente von einer Windböe erfasst, welche daraufhin auf einen 32-jährigen Syker fielen. Der 32-jährige wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Syke - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der Sudweyher Landstraße Am Freitagvormittag, dem 27.09.2024, kam es gegen 09:00 Uhr auf der Sudweyher Landstraße zu einem Frontalzusammenstoß. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 51-jähriger Mann aus Bremen mit seinem PKW auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit dem PKW einer entgegenkommenden 37-jährigen Frau aus Weyhe. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird seitens der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt.

Stuhr - Werkzeugdiebstahl aus Transporter In der Nacht von Donnerstag, dem 26.09.2024, auf Freitag, dem 27.09.2024, ist es in der Obernheider Straße in Stuhr zu einem Werkzeugdiebstahl aus einem Transporter gekommen. Die bisher unbekannten Täter haben den verschlossenen Wagen dabei gewaltsam geöffnet und verschiedene Arbeitsgeräte entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe zu melden (Tel.: 0421/80660).

