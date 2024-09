LPI-GTH: Automatendiebstahl

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Samstag Morgen, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr verursachte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw hohen Sachschaden in mehreren Straßenzügen in Marlishausen. Der Unbekannte befuhr mit seinem schwarzen 3er BMW die Straßen An der Kaufhalle, Marlishäuser Straße und Blumröder Weg. Hierbei beschädigte dieser einen Audi Q7, eine Natursteinmauer, ein Verkehrszeichen, mehrere Leitpfosten und verursachte ...

