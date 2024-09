Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in PKW

Gotha (ots)

Am Freitag, gegen 22:40 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in einen PKW in Gotha, Hoher Sand informiert. Hier wurde auf unbekannte Art und Weise ein VW Passat geöffnet. Aus dem PKW wurden zwei Fahrzeugscheine und das Serviceheft entwendte. Der unbekannte Einbrecher benutzte auch das Innenlicht. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche in der Zeit von 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr eine Person im Bereich oder gar im Fahrzeug festgestellt haben. Hinweise bitte unter der Bearbeitungsnummer: 0240392 (as)

