Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schneise der Verwüstung

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Samstag Morgen, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr verursachte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw hohen Sachschaden in mehreren Straßenzügen in Marlishausen.

Der Unbekannte befuhr mit seinem schwarzen 3er BMW die Straßen An der Kaufhalle, Marlishäuser Straße und Blumröder Weg.

Hierbei beschädigte dieser einen Audi Q7, eine Natursteinmauer, ein Verkehrszeichen, mehrere Leitpfosten und verursachte Abplatzungen an mehreren Bordsteinen sowie Kratzer im Aspahlt. Der entstandene Sachschaden wird auf nahezu 17.000 Euro geschätzt. Am BMW selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von ca. 4.000 Euro.

Die PI Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen zum Fahrzeugführer aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die derzeit unbekannte Person kennen oder beschreiben können.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0240676/2024 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell