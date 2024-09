LPI-GTH: Versammlungslagen Eisenach

Eisenach - Wartburgkreis (ots) - Der Diebstahl von zwei Pkw-Kennzeichen wurde der PI Eisenach am Freitagabend angezeigt. Demnach hatte ein noch unbekannter Dieb die Kennzeichen im Tatzeitraum zwischen dem 6. und 13. September von einem in der Amrastraße geparkten Pkw Renault Clio abmontiert und entwendet. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Eisenach unter der Rufnummer 03691/261124 und Angabe der Bezugsnummer 0240289/2024. (av) Rückfragen bitte an: ...

