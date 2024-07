POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Heinsberg (ots) - Straftaten: Übach-Palenberg - Diebstahl eines Transporters In der Nacht zum Sonntag (14. Juli) entwendeten unbekannte Täter einen Fiat Ducato, welcher in der Straße Kirchfeld abgestellt war. Im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Verkehrsunfälle: Erkelenz - Verkehrsunfall mit 7 Verletzten Am Samstag, 13. Juli, 10.15 Uhr kam es auf der L 354 in ...

mehr