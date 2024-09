LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl

Treffurt - Wartburgkreis (ots) - Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 17.00 Uhr nach Falken in die Neue Straße gerufen. Dort war es zunächst zu einem Schwelbrand in einer mit Dämmmaterial befüllten Trennwand und danach zu einem Brand der Kellerdecke gekommen. Es entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Als mögliche Ursache des Brands wurde ein Riß im Schornstein beim Betrieb von zwei mit Holz befeuerter Öfen angenommen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

