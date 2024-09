Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Heute kam es gegen 03.30 Uhr zu einem Raub in der Katharinenstraße. Ein Mitarbeiter eines Restaurants verließ die Lokalität, als drei Unbekannte auf ihn zukamen, ihn schlugen und den Rucksack entrissen. Dieser wurde vor Ort durchwühlt, persönliche Gegenstände warfen die Täter zu Boden und nahmen den grauen Outdoor-Rucksack mit einer Kellnerbörse und den Tageseinnahmen an sich. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß vermutlich in Richtung Stadtzentrum. Durch Zeugen wurde in unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Nähe ein quietschendes Geräusch wahrgenommen, welches durch starke Beschleunigung eines Fahrzeuges entsteht. Inwieweit ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer wird dringend als Zeuge gesucht.

Der 35-jährige Geschädigte erlitt Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zu Personen, dem Raub als solches oder zu dem Fahrzeug gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0239465/2024 entgegengenommen.(ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell