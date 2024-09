Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter berauschenden Mitteln

Eisenach (ots)

Ein 41-jähriger BMW-Fahrer bemerkte gestern Vormittag offenbar zu spät, dass vor ihm in der Straße 'An der Tongrube' ein VW verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr auf das Fahrzeug des 42-Jährigen auf. Der 41-Jährige stand offenbar stark unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ah)

