LPI-GTH: Seniorin übersehen

Gotha (ots) - Gestern wurde in der Zeit zwischen 07.15 Uhr bis 16.00 Uhr ein Gravel-Bike gestohlen. Das schwarze Rad der Marke 'Ghost' mit lilafarbenen Streifen war am ehemaligen Busbahnhof in der Mohrenstraße angeschlossen. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 24379660 entgegengenommen. (ah) ...

mehr