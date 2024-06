Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in der Justizvollzugsanstalt

Freiburg (ots)

Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Lörrach steht im Verdacht am Mittwoch, 12.06.2024, einen Brand in seiner Zelle gelegt zu haben. Bedienstete der JVA wurden gegen 05.24 Uhr durch die Brandmeldeanlage auf den Brand aufmerksam. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung mussten die Insassen des obersten Zellentraktes evakuiert werden. Der Tatverdächtige sowie dessen Mitinsasse wurden leicht verletzt. Mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Ebenso wurde ein weiterer Insasse des evakuierten Zellentraktes wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Er wurde mittlerweile wieder in die Justizvollzugsanstalt zurückgeführt. Ein Polizeibeamter, welcher bei der Evakuierung half, zog sich ebenfalls eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Nach einer Behandlung im Krankenhaus konnte er dieses auch wieder verlassen. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren mit starken Kräften vor Ort. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen.

