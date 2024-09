Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisster Senior nach längeren Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

Arnstadt (ots)

Der seit Mittwochabend in Arnstadt vermisste 81-jährige Senior wurde nach umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei und mehreren Rettungshundestaffeln am späten Donnerstagnachmittag im Umfeld des Alteburg-Turms wohlbehalten aufgefunden und zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht. Allen an der Suche beteiligten Personen gebührt Respekt und Anerkennung für ihre Anstrengungen. (ef)

