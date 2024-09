LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Gotha (ots) - Gestern Abend wurde ein 19-Jähriger mit einem BMW in der Ohrdrufer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am späten Abend wurde 23-Jähriger ebenfalls in der Ohrdrufer Straße festgestellt. Ein Test bei dem Ford-Fahrer reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Für ihn endete der Abend gleichermaßen. (ah) ...

