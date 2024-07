POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Saarburg (ots) - Am Donnerstag, 04.07.2024, zwischen 07:25 und 16:30 Uhr, kam es in der Heckingstraße in Saarburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der weiße Toyota Yaris der Geschädigten stand in dem genannten Zeitraum in einer am rechten Fahrbahnrand ausgewiesenen Parkfläche. Als die Geschädigte an ihren PKW zurückkehrte, bemerkte sie eine großflächige Beschädigung entlang der vorderen linken Fahrzeugseite. Diese ...

