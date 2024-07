Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter PKW-Aufbruch

Konz (ots)

In dem Zeitraum vom 05.07.2024 ca. 18:00 Uhr bis zum 08.07.2024 18:00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen weißen PKW aufzubrechen, welcher auf dem Schotterparkplatz beim Bahnhof Konz Kreuz geparkt war. Hierbei wurde versucht über die Scheibe an der Fahrertür durch Hebeln ins Innere zu gelangen, was offensichtlich nicht glückte. An dem PKW entstand hoher Sachschaden. Hinweise bitte an die PW Konz, Tel. 06501 92680 oder pwkonz@polizei.rlp.de

