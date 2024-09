LPI-GTH: Arbeitsunfall

Eisenach (ots) - Heute kam es gegen 03.30 Uhr zu einem Raub in der Katharinenstraße. Ein Mitarbeiter eines Restaurants verließ die Lokalität, als drei Unbekannte auf ihn zukamen, ihn schlugen und den Rucksack entrissen. Dieser wurde vor Ort durchwühlt, persönliche Gegenstände warfen die Täter zu Boden und nahmen den grauen Outdoor-Rucksack mit einer Kellnerbörse und den Tageseinnahmen an sich. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß vermutlich in Richtung ...

