Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung und Freiheitsberaubung im häuslichen Milieu

Gera (ots)

Am Freitagabend kam es zu einer häuslichen Gewalt in der Hainstraße in Gera. Die 22-jährige Geschädigte wurde durch ihren mit ihr zusammenlebenden Ex-Freund geschlagen und in der Wohnung eingesperrt. Am Samstagnachmittag gelang ihr die Flucht aus der Wohnung. Nach bekannt werden des Sachverhalts wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter eingeleitet. Dieser konnte letztendlich im Bereich der Gera Arcaden gestellt und festgenommen werden. Die Ermittlungen wurden der Kriminalpolizei übergeben und dauern an.

