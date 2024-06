Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - sieben Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Freitag, 28.06.2024 um 16:38 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Im Mühlenteich" alarmiert. Hier musste die Besatzung eines Krankentransportwagens beim Rücktransport einer Person in die Wohnung unterstützt werden. Nach 35 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

In der Nacht zum Samstag wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Esborn um 02:33 Uhr mit dem Stichwort "Unterstützung Rettungsdienst" aus den Betten geholt. Diesmal musste die Besatzung eines Rettungswagens beim Transport einer Person zum Fahrzeug unterstützt werden. Die Tragehilfe in der Straße "Im Mühlenteich" wurde durchgeführt und der Einsatz nach 40 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Samstag, 29.06.2024 um 13:46 Uhr in die Karl-Siepmann-Straße alarmiert. Hier wurde eine Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Nachbarn hatten aus dem Wohngebäude Hilferufe gehört und richtigerweise die Einsatzkräfte alarmiert. Durch die Feuerwehr konnte ein Fenster schadenfrei geöffnet und die Person anschließend an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 40 Minuten beenden.

Um 13:48 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung mit dem Stichwort "Person hinter verschlossener Wohnungstür". Diesmal ging es für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Wengern in die Schillerstraße. Auch hier konnte über die Steckleiter ein Fenster schadenfrei geöffnet werden. Eine Person konnte nicht angetroffen werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Der ehrenamtlich besetzte Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 23:44 Uhr zu einer Tierrettung in der Bornstraße alarmiert. Hier hatte sich eine Fledermaus in eine Wohnung verirrt und konnte diese nicht mehr eigenständig verlassen. Das Tier wurde eingefangen und im angrenzenden Park wieder in die Freiheit entlassen. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Wengern wurde am Sonntag, 30.06.2024 um 00:40 Uhr zu einem unwetterbedingten Einsatz in der Voßhöfener Straße alarmiert. Im Kreuzungsbereich der Oberwengerner Straße stand mehrere Zentimeter das Wasser auf der Fahrbahn. Mehrere Schmutzfangkörbe wurden durch die Einsatzkräfte geöffnet, damit das Wasser komplikationslos ablaufen konnte. Die verunreinigte Fahrbahn wurde anschließend noch mit dem Schnellangriff gereinigt. Der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 08:13 Uhr zu einem Unwettereinsatz in der Wilhelmstraße alarmiert. Hier war ein Ast auf einen Gehweg gestürzt und weitere Äste drohten abzustürzen. Diese wurden mit einer Teleskop-Astsäge entfernt. Die Fahrbahn und der Gehweg wurden anschließend gereinigt und der Einsatz dann nach 30 Minuten beendet.

