Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - weiterer Brandmeldealarm und Unterstützung Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Vormittag des heutigen Donnerstages um 11:20 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte durch eine vor Ort anwesende Wartungsfirma der Brandmeldeanlage schon Entwarnung gegeben werden. Es hatte ein Rauchmelder im Küchenbereich ausgelöst, weil ein Backofen geöffnet worden war. Der Einsatz wurde daraufhin nach 25 Minuten abgebrochen.

Direkt nach dem vorherigen Einsatz musste die Löscheinheit Grundschöttel zu einer Unterstützung des Rettungsdienstes in den Elbeschweg ausrücken. Hier musste eine Person schonend aus einem höheren Geschoss zum Krankentransportfahrzeug verbracht werden. Die Tragehilfe wurde über die Drehleiter durchgeführt und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

