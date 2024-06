Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - mehrere Kleineinsätze am Wochenende für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag, 21.06.2024 um 15:39 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Straße "Ardeyhof" alarmiert. Hier war aufgrund des Starkregens Wasser in eine Wohnung im Kellergeschoss eingedrungen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Mieter schon erste Maßnahmen ergriffen. Durch die Feuerwehr wurde noch ein Wassersauger vorgenommen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an einen Vertreter der Wohnungsgesellschaft übergeben und der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 15:43 Uhr in die Schöntaler Straße alarmiert. Hier war in mehrere Wohnhäuser aufgrund des starken Regens Wasser eingedrungen und ebenso stand die Straße unter Wasser. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden drei Straßeneinläufe gezogen, sodass das Wasser abfließen konnte. In den Wohnhäusern konnten aufgrund von Mindermengen keine Maßnahmen durchgeführt werden. Der Einsatz konnte ebenfalls nach 45 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden um 19:45 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Lagerhalle in der Remestraße alarmiert. Da es zunächst keine Zugangsmöglichkeit in die Halle gab und von außen kein Schadenereignis festgestellt werden konnte, wurde das Eintreffen des Eigentümers abgewartet. Nachdem dieser ein Tor geöffnet hatte, konnte festgestellt werden das der Hauptmelder der Brandmeldeanlage ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und die Einsatzkräfte kehrten nach rund 30 Minuten zurück an ihre Standorte.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde in der Nacht zum Sonntag um 00:08 Uhr zu einer Unterstützung des Rettungsdienstes in die Grundschötteler Straße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit der Schleifkorbtrage durchgeführt und der Einsatz konnte nach 50 Minuten beendet werden. Während der Dauer der Arbeiten war die Grundschötteler Straße in dem Bereich komplett gesperrt.

Früh aufstehen mussten dann die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein am Sonntag. Um 05:24 Uhr ging es zu einem Hilfeleistungseinsatz an der Bahnstrecke in der Friedrichstraße. Hier wurden die Maßnahmen der Polizei, der Bundespolizei und des Rettungsdienstes unterstützt. Der Einsatz konnte nach guten 80 Minuten beendet werden.

Neben den ganzen Einsätzen war eine Abordnung von neun Einsatzkräften noch mit einem Löschfahrzeug zu einem vorgeplanten überörtlichen Einsatz in der Nachbarstadt Dortmund. Hier wurde mit Kräften der Feuerwehren Herdecke und Gevelsberg ein ABC Zug gestellt. Dieser Einsatz ging über acht Stunden. Letztlich erreichten alle Kräfte gegen 21:15 Uhr wieder die Wachen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell