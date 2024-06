Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Pflegeheim

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden am heutigen Morgen um 08:04 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Pflegeheim in der Stevelinger Straße alarmiert. Durch die ersten Einsatzkräfte konnte ein ausgelöster Rauchmelder im Dachgeschoss vorgefunden werden. Dieser hatte aufgrund von Baustaub ausgelöst. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen und der Einsatz nach 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell