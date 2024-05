Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Pastorskamp/ Grauer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Montag (06.05.24) einen grauen VW Golf beschädigt. Gegen 00.20 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall. Als diese nachschauten, entdeckten sie das beschädigte Auto, das am Pastorskamp stand. Zudem sahen sie zwei Rollerfahrer, die in der Folge wegfuhren. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

