Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L580

Motorradfahrer verunfallt und schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhr am 05.05.2024, gegen 15.40 Uhr, die L580 in Billerbeck. Eingangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Er prallte gegen eine Schutzplanke und verletzte sich schwer. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahmen (ca. eine Stunde) komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell