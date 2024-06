Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Donnerstag, 27.06.2024 um 08:16 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb an der Oberwengerner Straße alarmiert. Beim Eintreffen konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder im Bereich einer Lackiererei ausgelöst hatte. Der Bereich wurde durch den Einsatzleiter und dem Angriffstrupp erkundet. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Brandmeldeanlage ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Der Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei konnte daraufhin nach rund 25 Minuten beendet werden.

