Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung auf dem Hofwiesenparkplatz

Gera (ots)

Am 01.09.2024, kam es gegen 02:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Hofwiesenparkplatz. Während der Auseinandersetzung stürzte der 19-jährige Geschädigte und verletzte sich an mehreren Glasflaschen. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern werden unter 0365 829 1128 entgegengenommen.

