Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Mehrere schwerverletzte Personen nach Unfällen im Landkreis Diepholz

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Ein 20-Jähriger aus Ehrenburg und eine 19-Jährige aus Neuenkirchen wurden am Sonntagmorgen, gegen 06:20 Uhr, durch einen Autounfall schwerverletzt. Der Ehrenburger befuhr mit einem Audi die Kreisstraße 1 in Sulingen in Fahrtrichtung Rathlosen. Nach eigenen Angaben sei er einem Reh ausgewichen und ist dann kurz nach der Ortschaft Barrien nach rechts von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Durch den Aufprall landete der Pkw auf dem Fahrzeugdach. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Weiterhin ist er nicht im Besitz eines Führerscheines. Gegen den Ehrenburger wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Syke - Motorradfahrer durch Unfall schwerverletzt

Am Sonntag, gegen 17:45 Uhr, befuhren eine 36-Jährige mit ihrem Pkw, ein 42-Jähriger mit seinem Pkw sowie ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad in der genannten Reihenfolge die Okeler Straße in Fahrtrichtung Okel. In Höhe der Kuhlenstraße beabsichtigt die 36-Jährige nach links in diese einzubiegen, musste jedoch aufgrund von Gegenverkehr warten. Der 42-Jährige verlangsamt daraufhin seinen Mercedes, was wiederum der Motorradfahrer übersah und fuhr auf dem Mercedes auf. Der 18-Jährige wurde durch den Aufprall schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Diepholz - Flugunfall bei der Landung eines Heißluftballons

Bei einem Flugunfall am gestrigen Abend, gegen 17:45 Uhr, wurde eine 62-jährige Frau aus Espelkamp leichtverletzt. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 61-jährige Pilot den Heißluftballon auf einem Feld an der Heeder Dorfstraße in Diepholz zu landen. Beim Landeanflug erfasste eine Windböe den Ballon und ist dadurch schneller nach unten gedrückt worden. Durch einen leichten Bodenkontakt und einer Schrägstellung des Korbes ist infolgedessen die 62-jährige Frau aus geringer Höhe aus dem Korb gefallen und dadurch leichtverletzt worden. Aufgrund einer Vorverletzung ist die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Pilot sowie ein 77-Jähriger weiterer Passagier zogen sich zudem leichte Kratzer zu. An dem Ballon ist kein Schaden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell