Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Zeugen nach Einbruch gesucht - Stuhr, Motorradfahrer schwerverletzt

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Lagercontainer

In der Zeit von Samstag, gegen 10:00 Uhr, bis Montag, gegen 06:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Containergebäude einer Firma an der Gottlieb-Daimler-Straße in Stuhr ein. Es wurden diverse Geräte sowie ein VW Golf in schwarz entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 3000EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 80660, entgegen.

Martfeld - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Montag, gegen 12:25 Uhr, beabsichtigte ein 38-Jähriger aus Bremen mit seinem Pkw Fiat von der Straße Kleinenborstel nach links in die Straße Kiwitt in Martfeld abzubiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem Pkw Ford des von hinten kommenden, im Überholvorgang befindlichen 60-Jährigen aus Bruchhausen-Vilsen. Der Ford überschlug sich durch den Zusammenstoß. Der 60-Jährige wurde dadurch leichtverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.500 Euro.

Stuhr - Motorradfahrer schwerverletzt

Gestern Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Stuhr bei einem Verkehrsunfall schwerverletzt. Eine 81-Jährige aus Bremen befuhr mit ihrem Pkw Opel die Varreler Landstraße in Fahrtrichtung Delmenhorst und beabsichtigte nach links in den Linaweg abzubiegen. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige verletzte sich hierdurch schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 81-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro und mussten abgeschleppt werden. Die Varreler Landstraße musste für ca. vier Stunden vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell