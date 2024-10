POL-DH: --- Syke-Heiligenfelde - Vollsperrung Bundesstraße 6 nach Verkehrsunfall

Diepholz (ots) - Stuhr - Einbruch in Lagercontainer In der Zeit von Samstag, gegen 10:00 Uhr, bis Montag, gegen 06:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Containergebäude einer Firma an der Gottlieb-Daimler-Straße in Stuhr ein. Es wurden diverse Geräte sowie ein VW Golf in schwarz entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 3000EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei ...

