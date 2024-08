POL-STD: Land Rover in Buxtehude entwendet - hoher Sachschaden

Stade (ots) - Nachdem bereits am frühen Sonntagmorgen eine Mülltonne in Stade gebrannt hat (wir berichteten), wurde am heutigen Montagmorgen gegen 04:20 Uhr durch eine Streifenbesatzung eine brennende Mülltonne an der Pestalozzi-Grundschule im Sandersweg festgestellt. Dieser Brand wurde durch die Polizei selbst mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen ...

mehr