Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.10.2024

Diepholz (ots)

Sulingen:

Einbruch in den Filmpalast

Im Zeitraum von Freitag 22 Uhr bis Samstag 13 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Filmpalast Sulingen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Sulingen unter 04271-9490.

Syke:

Diebstahl von Kompletträdern auf einem Autotransporter Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einem auf einem Autotransporter stehenden PKW alle vier Räder inklusive Felgen entwendet. Der PKW wurde auf Pflastersteine aufgebockt. Der entstandene Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Sollten Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen im Bereich des Tatortes gesehen haben oder sonstige Hinweise zur Tat liefern, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Versuchter Einbruch in Bassum

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Bassum-Osterbinde gegen 04:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter haben zunächst ein Fliegengitter abgerissen und anschließend mittels eines Steins ein Fenster eingeworfen. Durch den Lärm wurden die Bewohner des Hauses geweckt. Die Täter flohen anschließend in unbekannte Richtung. Sollten Sie verdächtige Personen zur Tatzeit im Bereich Bassum-Osterbinde festgestellt haben oder sonstige Hinweise zur Tat liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0

Brand eines Pferdegehöft in Syke

Am 06.10.2024 gegen 04:44 Uhr kommt es aus bislang ungeklärte Ursache zu einem Brand mehrerer Gebäude auf einem Pferdegehöft. Durch die Feuerwehr kann ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus verhindert werden. Es werden weder Personen noch Tiere verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Weyhe:

Verkehrsunfall Stuhr

Am Samstag, den 05.10.2024, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 46-jähriger männlicher Fahrzeugführer die B51 in Fahrtrichtung Bassum. Um nach rechts in die Wildeshauser Straße abzubiegen, musste dieser aufgrund Rotlichts der Lichtzeichenanlage bremsen. Der dahinter befindliche 49-Jährige Fahrer eines Motorrads erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 2500 Euro.

Verkehrsunfall Weyhe, OT Dreye

Am Samstag, den 05.10.2024, befuhr gegen 23:45 Uhr ein 37-Jähriger mit einem Pkw die Kirchweyher Straße in Richtung Dreye. Die Kreuzung Südumgehung Dreye überquerte dieser trotz roter Lichtzeichenanlage und kollidierte unmittelbar dahinter mit einem geparkten Pkw. Der Unfallhergang konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Während der Zeuge den Rettungsdienst und die Polizei informierte, entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß vom Unfallort, konnte jedoch später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Der Fahrzeugführer wies leichte Verletzungen auf und stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell