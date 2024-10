Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Fahrer telefoniert und hat Kind auf dem Schoß - Einbrüche in Stuhr und Twistringen ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Sulingen - Fahrer telefoniert und hat Kind auf Schoß

Die Polizei hat am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr in der Nienburger Straße den Fahrer eines VW-Multivan gestoppt. Der 40-jährige Fahrer hatte während der Fahrt ein Kleinkind auf dem Schoß und telefonierte zeitgleich mit dem Handy. Selbst multitaskingfähige Menschen hätten so ihre Schwierigkeiten sich dabei aufs Fahren zu konzentrieren. Die Straßenverkehrsordnung verbietet sowohl die Handybenutzung als auch den Transport eines Kindes ungesichert auf dem Schoß während der Fahrt. Nachdem das Kind gesichert war, dass Handy beiseitegelegt war, konnte der 40-Jährige die Fahrt fortsetzen. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer ein.

Diepholz - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bereits am Freitagnachmittag der letzten Woche gegen 16.35 Uhr verursachte ein 40-jähriger Pkw-Fahrer auf dem Rossmann-Parkplatz in der Straße Lappenberg einen Verkehrsunfall und flüchtet anschließend. Laut Zeugen war der 40-Jährige beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw gefahren, hatte ihn touchiert und war dann geflüchtet. Zeugen hatten den Unfall beobachtet, sich das Kennzeichen gemerkt und es der Polizei gemeldet. Der Fahrer konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden. Da es bei den Ermittlungen zum Unfallhergang noch Unstimmigkeiten gibt, bittet die Polizei weitere Zeugen sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Diepholz - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Mountainbikes. Das Fahrrad war am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr im Junkernhäuser Weg von einem Hinweisgeber gefunden worden. Das Fahrrad lag in einem Gebüsch, das beschädigte Kettenschloss daneben. Da alle Hinweise auf einen Diebstahl hindeuten, sucht die Polizei den Eigentümer und bittet ihn sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Stuhr - Einbruch in Lagerhalle und Diebstahl eines Pkw

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag bis Montag in eine Lagerhalle einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße eingebrochen. Nachdem sie ein Tor gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie diverse Werkzeuge und einen Pkw VW-Caddy. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Twistringen - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit von Freitag bis Montag sind Unbekannte in eine Lagerhalle eines Landmaschinenhandels in der Industriestraße eingebrochen. Aus der Lagerhalle wurden 6 Traktorreifen, teilweise mit Felge, im Wert von ca. 20000 Euro entwendet. Die Räder bzw. Reifen waren auf Paletten gelagert. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell