POL-OG: Rust - Arbeitsunfall

Offenburg (ots) - Am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr wurde ein alkoholisierter Mann am Fahrbahnrand liegend in der Moltekestraße gemeldet. Beim Eintreffen einer Polizeistreife saß der 55-Jährige auf einer Mauer und ließ sich von Passanten versorgen. Ein polizeiliches Einschreiten war zunächst nicht erforderlich. Gegen 19 Uhr fuhren die Beamten erneut zu dem Störenfried, der laut der Schilderung von Passanten erneut ...

mehr