POL-OG: Biberach

Gengenbach - Ermittlungen dauern an

Biberach / Gengenbach (ots)

Nachdem der Polizei am vergangenen Donnerstagnachmittag ein Vorfall gemeldet worden war, bei dem eine Jugendliche im Bereich des Biberacher Bahnhofs Opfer eines möglichen Sexualdelikts geworden sein soll, sind die Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei mittlerweile vorangeschritten. Demnach soll es gegen 15 Uhr zu einem Aufeinandertreffen zwischen der Jugendlichen und einem ihr Bekannten gekommen sein. Die Begegnung zwischen den beiden etwa Gleichaltrigen soll derzeitigen Erkenntnissen zufolge jedoch nicht in Biberach, sondern unweit des Bahnhofs in Gengenbach stattgefunden haben. Inwieweit es in der Folge zu einem strafrechtlich relevanten Verhalten kam, ist Gegenstand der nach wie vor andauernden Ermittlungen. /ya

