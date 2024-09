Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten in nicht geringer Menge in der Region Wilhelmshaven/Friesland

Oldenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Zentraler Kriminalinspektion Oldenburg und Zollfahndungsamt Hannover:

Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg durchsuchte am heutigen Vormittag (17.09.2024) unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg mehrere Gebäude in Schortens, Wilhelmshaven und Bremen.

Gegen vier Personen wurden zuvor vom Amtsgericht Oldenburg erlassene Haftbefehle vollstreckt.

Die Zugriffe erfolgten im Laufe der Morgenstunden auch mit Spezialeinheiten, um die Sicherheit der eingesetzten Kräfte zu gewährleisten.

Hintergrund des Einsatzes ist ein Ermittlungsverfahren, welches die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen eine albanische Tätergruppierung wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten und der Herstellung / dem Anbau / der Einfuhr von Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten in nicht geringer Menge sowie wegen des Verdachts der Beihilfe zu diesen Taten führt.

Gegen die drei Hauptbeschuldigten im Alter von 25 bis 46 Jahren, die in Schortens wohnhaft gemeldet sind, wird nicht das erste Mal ermittelt. Bereits 2021 wurden größere Mengen Cannabis und Heroin aufgefunden.

Aus einem in Frankreich geführten Verfahren ergaben sich weitere Ermittlungsansätze, die die Ermittlerinnen und Ermittler erneut auf die Spur der Verdächtigen führten. Es erhärtete sich der Verdacht, dass die Schortenser in die Einfuhr von Betäubungsmitteln (Kokain, Ecstasy, Heroin) und Cannabisprodukten aus dem Ausland und den Betrieb eigener Cannabis-Plantagen im friesischen Raum involviert sind.

Außerdem besteht der Verdacht, dass die Männer im Besitz verschiedener Waffen und Munition sind und in mehreren Fällen auch mit Waffen und Munition Handel trieben.

Des Weiteren gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass die Beschuldigten für weitere Personen gefälschte Führerscheine und Ausweispapiere erstellen ließen.

In einem Wohngebäude in Wilhelmshaven wurde eine Cannabisplantage mit 210 Pflanzen und rund zwei Kilogramm abgeerntetes Marihuana aufgefunden. Gegen eine in der Plantage vorläufig festgenommene Person wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Haftbefehl beantragt.

In Schortens konnten zahlreiche Schusswaffen sichergestellt werden, deren waffenrechtliche Einordnung noch aussteht.

Einer der Beschuldigten führte eine Schreckschusswaffe mit Munition in der Jacke mit sich.

Fünf Verdächtige werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg dauern an.

