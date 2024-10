Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen und Affinghausen, Transporter aufgebrochen - Verletzte bei Unfällen in Syke und Bassum ---

Sulingen und Affinghausen - Transporter aufgebrochen

Insgesamt sechs Transporter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Affinghausen und Sulingen aufgebrochen worden. In Affinghausen wurde ein Seitenfenster eines Transporters in der Eichenstraße zerstört. In Sulingen öffneten die Täter gewaltsam die Seitentüren oder Hecktüren der Transporter im Elisabeth-Selbers-Weg, im Heideweg, im Malvenweg und zwei in der Memelstraße. Aus allen Fahrzeugen wurden teilweise hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte entwendet. Der Schaden insgesamt beträgt über 20000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen oder mögliche Videoaufzeichnungen der Polizei unter Tel. 04271 / 9490 zu melden.

Syke - Auffahrunfall mit Verletzten

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag in der Bremer Straße in Barrien wurden drei Personen leicht verletzt. Gegen 10.00 Uhr musste eine 26-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt, Linksabbieger, anhalten. Ein nachfolgender 25-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer, sowie eine 21-jährige Mitfahrerin im Pkw der 26-Jährigen, wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 5500 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 51 / Industriestraße zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 32-jährige Pkw-Fahrer befuhr die B 51 in Richtung Bremen und wollte an der Einmündung nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei übersah er den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw einer 27-jährigen Fahrerin. Beide Fahrer wurden zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca.14000 Euro.

Bassum - Transporter aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Neubruchhausen und Nordwohlde jeweils einen Transporter aufgebrochen. In Neubruchhausen stand der Transporter vor einer Lagerhalle im Jakobsweg. In Nordwohlde im Malvenweg. Aus beiden Fahrzeugen wurden Werkzeuge entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

