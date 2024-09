Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Neue Polizeibeamtinnen und -beamte begrüßt

Bild-Infos

Download

Kreis Borken (ots)

Herzlich willkommen geheißen hat Landrat Dr. Kai Zwicker am Montag viele neue Polizistinnen und Polizisten in der Kreispolizeibehörde Borken. Der Termin dieser Begrüßung zum Beginn des Monats September steht in jedem Jahr fest im Kalender der Polizei - nur, dass der erste Werktag im September diesmal auf den 02.09. fiel.

39 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verstärken in diesem Jahr als sogenannter "polizeilicher Nachersatz" die Polizei im Kreis Borken. Sie rücken nach für Kräfte, die im vergangenen Jahr mit der Pensionierung ihren Dienst beendet haben oder die in eine andere Behörde gewechselt sind. Mit dem diesjährigen Verfahren zum Nachersatz ist stellenmäßig eine weitere Stärkung der Kreispolizeibehörde Borken erfolgt.

20 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte kommen aus anderen Behörden ins westliche Münsterland und bringen so eine breit gefächerte Erfahrung mit in ihre neue Aufgabe. 19 junge Polizistinnen und Polizisten nehmen ihren Dienst in der Kreispolizeibehörde Borken auf direkt im Anschluss an ihre erfolgreich absolvierte Ausbildung an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.

Auf sie wartete als besonders feierlicher Moment der Begrüßung ihre offizielle Vereidigung. Für viele von ihnen stellt der Kreis Borken keine unbekannte Region dar - ganz im Gegenteil: Nicht wenige stammen aus einem der Orte des Kreises, und auch das Praktikum während der Ausbildung führte viele bereits in eine der polizeilichen Dienststellen des Kreises.

"Es ist schön, Sie hier bei uns zu haben", freute sich Dr. Zwicker bei der offiziellen Begrüßung am Montag im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Borken. Er unterstrich die Bedeutung, die die polizeiliche Arbeit auch im ländlichen Raum mit den besonderen Bedingungen eines großen Flächenkreises habe. "Kommen Sie immer gesund vom Dienst nach Hause!", gab der Landrat den neuen Kräften mit auf dem Weg. Diesem eindringlichen Appell schloss sich auch Bernd Loeffler als Abteilungsleiter Polizei ausdrücklich an. Er wünschte den Polizistinnen und Polizistinnen viel Erfolg und Freude an ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit.

Führungskräfte und Verantwortliche der Behörde stellten sich anschließend kurz vor, ebenso die jetzt neu im Kreis Borken tätigen Beamtinnen und Beamten. Im Anschloss bot sich für den "Nachersatz" noch die willkommene Gelegenheit, mit den Leiterinnen und Leitern ihrer neuen Dienststellen ins Gespräch zu kommen. Der berufliche Weg führt die frisch hinzugekommenen Kräfte jetzt teils in den Streifendienst der Wachen, teils zur Kriminalpolizei und zum Polizeisonderdienst. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell