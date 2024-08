Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw am Bahnhof Odenkirchen angezündet - Täter flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 7. August, hat ein Unbekannter einen Opel Corsa am Odenkirchener Bahnhof in Brand gesetzt und ist geflüchtet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 22 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich ein etwa 30 Jahre alter Mann an einem geparkten Pkw an der Straße Kohrbleiche im Ortsteil Odenkirchen zu schaffen machte. Der Unbekannte, der ein schwarzes Unterhemd, eine schwarze Jogginghose und eine weiße Kappe trug und als muskulös beschrieben wird, entfernte sich in Richtung Stapper Weg, als Flammen aus der Motorhaube des Fahrzeugs schlugen. Bei diesem handelt es sich um einen Opel Corsa, auf dem ersten Einschätzungen zufolge Brandbeschleuniger verteilt wurde.

Ein Streifenteam der Polizei löschte den Brand kurz darauf mit einem Pulverlöscher. Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen ebenfalls am Tatort ein. Die Kriminalpolizei veranlasste die Sicherstellung des Fahrzeugs. Sie hat Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet, nachdem weitere Streifenwagen erfolglos nach dem Tatverdächtigen gefahndet hatten.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen zu der verdächtigen Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell