Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter Pedelecfahrer gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Stresemannstraße;

Unfallzeit: 30.08.2024, 13.30 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer kam es am Freitagnachmittag in Bocholt. Dabei erlitt ein 16-jähriger Bocholter leichte Verletzungen. Er befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg In der Hardt in Richtung Klausenerstraße. Zeitgleich querte ein Pedelecfahrer, von der Stresemannstraße kommend, den Radweg in Richtung Schollstraße. Dabei kam es zur Kollision. Die Polizei sucht nun den Fahrer des Pedelecs. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 - 25 Jahre alt, blonde Haare, bekleidet mit einem blauen T-Shirt. Er fuhr ein graues Pedelec. Dieser sowie Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell