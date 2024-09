Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vorfall in Stadtlohn: Informationen zu Video in sozialen Netzwerken

Stadtlohn (ots)

In Stadtlohn ist es am Sonntag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zwischenzeitlich hat sich dazu über soziale Netzwerke ein Video verbreitet. In dessen Zusammenhang ist von einem Angriff mit einem Messer die Rede. Zur Klarstellung des Sachverhalts gibt die Kreispolizeibehörde Borken folgende Information darüber, wie sich der betreffende Vorgang nach jetzigem Erkenntnisstand abgespielt hat: Gegen 15.35 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, im Bereich der Sprakelstraße einen Mann mit einem Messer beobachtet zu haben. Der Zeuge folgte mit weiteren Zeugen dem Mann, der sich zu Fuß in Richtung Innenstadt bewegte. Das Messer war zwischenzeitlich nicht mehr zu sehen. Eintreffende Polizeikräfte fixierten den Mann, wobei die Zeugen die Maßnahme unterstützten. Die Polizei brachte den Mann zur weiteren Abklärung des Vorgangs sowie der Identität zur Polizeiwache Ahaus. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Einen Angriff mit einem Messer hat es durch ihn nicht gegeben. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell