Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Landesstraße 560;

Unfallzeit: 01.09.2024, gegen 18.25 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Alstätte. Der 34-jährige Mann aus Gronau befuhr am Sonntagabend mit seinem Motorrad die L 560 aus Ahaus kommend in Fahrtrichtung B 70. Zeitgleich war ein 29-jähriger Ahauser auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Schwiepinghook unterwegs. Er beabsichtigte mit seinem Pkw nach links auf den Ahaus-Enscheder-Damm (L 560) - ebenfalls in Fahrtrichtung B 70 - abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ahaus gebracht. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell