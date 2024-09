Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In geparktes Auto eingedrungen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brechter Weg;

Tatzeit: zwischen 30.08.2024, 14.00 Uhr, und 01.09.2024, 14.15 Uhr;

Unbekannte sind am Wochenende in Gronau in einen Firmenwagen eingebrochen. Zu der Tat kam es zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz am Drilandsee am Brechter Weg. Die Diebe schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Inneren ein Radio der Marke Makita. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell