Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Unbekannter Mann belästigt Schülerin - Stuhr, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Schülerin belästigt, Polizei sucht Zeugen

Am frühen Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ist eine 17-jährige Schülerin in Homfeld auf offener Straße von einem unbekannten Mann angesprochen und belästigt worden. Die Schülerin ging zu Fuß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Homfelder Chaussee. Vermutlich an der Einmündung Homfelder Straße / Homfeld hielt ein schwarzer Pkw Audi und ein Mann stieg aus. Als der Mann die Schülerin ansprach und belästigte, rannte die Schülerin weg und flüchtete Richtung Wohnanschrift. Zusammen mit ihren Eltern zeigte sie den Sachverhalt bei der Polizei an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gegen 14.30 Uhr den Sachverhalt beobachtet haben und / oder Angaben zu dem schwarzen Pkw Audi machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05441 / 9710 entgegen.

Stuhr - Einbruch

Am Mittwochnachmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Moorbekweg eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch ein Küchenfenster in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und Mobiliar, bevor sie unerkannt flüchteten. Eine Zeugin hatte gegen 17.45 Uhr einen unbekannten Mann beobachtet und die Polizei alarmiert. Der Unbekannte konnte aber nicht mehr angetroffen werden. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell